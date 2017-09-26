Дуров прокомментировал заведенное против него в Иране уголовное дело‍

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что удивлен сообщениями об уголовном деле, которое возбудили против него власти Ирана.

Ранее иранское агентство ISNA сообщило, что прокуратура Ирана завела уголовное дело в отношении Дурова в связи с тем, что Telegram в стране популярен среди членов группировки "Исламское государство*", а также используется в целях торговли людьми, наркоторговли и распространения детской порнографии.

"Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter.

Он также отметил, что, по данным компании, ежедневно в Иране блокируется более тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим содержанием.

*Запрещенная в России террористическая организация