МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что удивлен сообщениями об уголовном деле, которое возбудили против него власти Ирана.
"Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter.
Он также отметил, что, по данным компании, ежедневно в Иране блокируется более тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим содержанием.
*Запрещенная в России террористическая организация