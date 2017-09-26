В Иране на Павла Дурова завели уголовное дело

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает иранское агентство ISNA. © РИА Новости / Валерий Левитин Перейти в фотобанк Дуров ответил на обвинения "бывшего сотрудника Telegram"

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов группировки "Исламское государство"*. Еще одной причиной стало использование мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ*, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — цитирует агентство генпрокурора.

* Запрещенная в России террористическая организация