Британия уходит из ЕС, но не из Европы, заявил Джонсон

ПРАГА, 26 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Британия уходит из ЕС, но не из Европы, сотрудничество с партнерами сохраняется, Лондон во время переходного периода после Brexit будет выполнять все взятые на себя обязательства, заявил во вторник в Братиславе глава МИД Великобритании Борис Джонсон после переговоров с госсекретарем (замминистра) МИД Словакии Иваном Корчоком. Пресс-конференция обоих дипломатов транслировалась интернет-ТВ Tablet.
Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в настоящее время исполняет обязанности председателя Генассамблеи ООН.
"Великобритания выходит из состава ЕС, но не уходит из Европы. Мы сохраняем свои партнерские отношения с европейскими странами, в том числе со Словакией. Мы воспринимаем как важный вклад в развитие нашего общества труд 95 тысяч граждан Словакии в нашей стране. Мы их любим, ценим и сделаем все для того, чтобы уважались их права. То же самое касается граждан всех других государств, работающих в Британии", — сказал Джонсон.
Корчок подчеркнул, что в настоящее время переговоры между ЕС и Великобританией о будущем состоянии взаимных отношений входят в решающую фазу. "Как и при супружеском разводе, этот процесс и при разводе государств является болезненным, малоприятным и дорогостоящим. Главное, чтобы обе стороны провели его корректно и организованно", — сказал словацкий дипломат.
Реагируя на слова Корчока о том, что Великобритания является стратегическим инвестором в его стране, Джонсон заявил, что Brexit ни в коем случае не нарушит инвестиционные обязательства со стороны британцев, включая начатое недавно компанией Jaguar Land Rover строительство автозавода в городе Нитра на западе Словакии.