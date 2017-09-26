Британия уходит из ЕС, но не из Европы, заявил Джонсон

ПРАГА, 26 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Британия уходит из ЕС, но не из Европы, сотрудничество с партнерами сохраняется, Лондон во время переходного периода после Brexit будет выполнять все взятые на себя обязательства, заявил во вторник в Братиславе глава МИД Великобритании Борис Джонсон после переговоров с госсекретарем (замминистра) МИД Словакии Иваном Корчоком. Пресс-конференция обоих дипломатов транслировалась интернет-ТВ Tablet.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в настоящее время исполняет обязанности председателя Генассамблеи ООН.

Джонсон завершил в Братиславе двухдневную поездку по трем европейским странам с целью объяснения позиции Лондона после выступления премьера Терезы Мэй в пятницу во Флоренции, посвященного отношениям Великобритании и ЕС после Brexit. Мэй подтвердила, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. Ранее Джонсон провел переговоры со своими коллегами в Праге и Бухаресте.

"Великобритания выходит из состава ЕС, но не уходит из Европы. Мы сохраняем свои партнерские отношения с европейскими странами, в том числе со Словакией. Мы воспринимаем как важный вклад в развитие нашего общества труд 95 тысяч граждан Словакии в нашей стране. Мы их любим, ценим и сделаем все для того, чтобы уважались их права. То же самое касается граждан всех других государств, работающих в Британии", — сказал Джонсон.

Отвечая на вопрос одного из иностранных журналистов, посоветовал бы Джонсон гражданам Словакии тоже проголосовать за выход из Евросоюза, глава МИД Британии сказал "нет", добавив, что данное решение полностью находится в компетенции самих словаков. Замглавы словацкого МИД дополнил ответ Джонсона, заявив, что, согласно социологическим опросам, подавляющее большинство граждан республики поддерживает ее членство в ЕС.

Корчок подчеркнул, что в настоящее время переговоры между ЕС и Великобританией о будущем состоянии взаимных отношений входят в решающую фазу. "Как и при супружеском разводе, этот процесс и при разводе государств является болезненным, малоприятным и дорогостоящим. Главное, чтобы обе стороны провели его корректно и организованно", — сказал словацкий дипломат.

Реагируя на слова Корчока о том, что Великобритания является стратегическим инвестором в его стране, Джонсон заявил, что Brexit ни в коем случае не нарушит инвестиционные обязательства со стороны британцев, включая начатое недавно компанией Jaguar Land Rover строительство автозавода в городе Нитра на западе Словакии.