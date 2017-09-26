Интерес крупных компаний к Курдистану снизится из-за рисков, заявил Fitch

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Интерес крупных компаний к Иракскому Курдистану может снизиться на фоне политической ситуации в регионе, сообщил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости. Референдум состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней, более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

"Политические риски, связанные с Курдистаном, усилятся, что приведет к уменьшению и без того скромного аппетита крупных компаний к участию в проектах на его территории. Крупные международные компании почти не ведут деятельность в регионе, в том числе, из-за нежелания обострять отношения с более важными партнерами (такими, как Ирак или Турция), а также из-за возможных юридических коллизий, связанных с регулированием экспорта курдской нефти", — сказал Маринченко.

Он также не исключил, что противостояние между Ираком и Иракским Курдистаном может перерасти в открытый конфликт на фоне референдума. "Не исключено, что конфликт даже может перейти из "холодной" в фазы в "горячую", — объяснил он.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств (ЛАГ) и соседи Ирака – Турция и Иран – имеющие свои курдские общины. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.