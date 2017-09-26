В СФ готовят протест против ущемления русскоговорящего населения на Украине

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Совфед на заседании в среду планирует принять заявление о недопустимости нарушения прав русскоязычных граждан, проживающих на Украине, обучаться на родном языке, заявила РИА Новости во вторник первый замглавы комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова.

"Суть нашего заявления, что это нарушает права граждан, в том числе русскоязычных, проживающих на Украине, которые не смогут получать образование на родном языке", — сказала Гумерова.

Она подчеркнула, что свою обеспокоенность в связи с принятым на Украине законом об образовании уже высказали Румыния, Болгария, Венгрия.

Ранее на Украине был принят новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.