Анкара может закрыть КПП на границе с Ираком после курдского референдума

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Анкара не исключает закрытия КПП "Хабур" на границе с Ираком в качестве ответной меры на референдум в Иракском Курдистане, заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

"Безусловно, тема закрытия в ближайшие дни КПП на границе с Ираком входит в повестку дня официальной Анкары", — цитирует Тюфенкчи агентство Anadolu.

Несмотря на то, что КПП не был закрыт, в последние дни значительно сократился поток физических лиц и транспортных средств, пересекающих границу, отметил министр.

"Багдад требует от региональных властей передачи КПП на границе с Турцией под юрисдикцию центральных властей Ирака. Мы внимательно следим за обстановкой и примем меры в соответствии с развитием событий", — отметил Тюфенкчи.

КПП на границе с Ираком может быть закрыт в любой момент, также не исключена остановка работы нефтепровода, добавил турецкий министр.