Россия и Лаос подписали контракт по военно-техническому сотрудничеству

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Россия и Лаос подписали контракт в области военно-технического сотрудничества по итогам переговоров премьер-министров двух стран.

С российской стороны подпись под документом поставил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, с лаосской — заместитель министра обороны, начальник Генштаба Народной армии Лаоса Сувон Лыангбунми.

Во вторник председатель российского правительства Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Лаоса в подмосковной резиденции в Горках.