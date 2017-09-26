МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кубинский волейболист, ошибочно осужденный в Финляндии за изнасилование, получит от властей страны компенсацию в размере более 198 тысяч евро, сообщает телерадиокомпания Yle.
На прошлой неделе суд высшей инстанции смягчил приговоры спортсменов. С одного из граждан Кубы были полностью сняты обвинения. Он успел провести в тюрьме почти год. Компенсация была определена из расчета 500 евро за каждый день, проведенный в тюрьме.
Сам волейболист требовал выплатить ему 350 тысяч евро.
Преступление произошло во время волейбольного турнира, проходившего летом 2016 года в Тампере. Игроки надругались над гражданкой Финляндии в гостинице города, причем речь шла об особой жестокости насильников. Полиция задержала восьмерых игроков сборной, двоих впоследствии отпустили, одного признали невиновным.