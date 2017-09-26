БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия считает, что Мадрид в рамках действующего законодательства принимает меры по противодействию организации референдума о независимости в Каталонии, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"То, что происходит, соответствует законным (нормам). Судьи постановили принять эти меры, они принимаются в данных конкретных обстоятельствах. Комиссия некомпетентна говорить о том, что происходит в рамках конституционного и правового порядка наших стран-членов", — сказал Схинас журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать закрытие властями интернет-сайтов, призывающих к участию в референдуме.

Ранее еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль заявила, что Еврокомиссия не вмешивается во внутренние дела Испании, внимательно следит за ситуацией с референдумом о независимости в испанской Каталонии, но не намерена ее комментировать.

Власти испанской Каталонии 1 октября планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Женералитет настаивает, что референдум состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают к "постоянной мобилизации".