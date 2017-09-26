МИД назвал голословными обвинения США по нарушению ДРСМД

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва считает голословными обвинения США в адрес РФ по нарушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, американцы не утруждают себя поиском доказательств, заявил во вторник директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ.

"Это были голословные обвинения, американцы обычно не заморачиваются с тем, чтобы обосновать свои претензии к другим, и, как мне кажется, свои оценки формулируют очень поверхностно", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя заявления Тиллерсона.

"Вновь прозвучали обвинения в нарушении ДРСМД. Честно говоря, уже немножко надоело: на протяжении трех с лишним лет мы слышим подобные обвинения, но ни один раз, никогда американцы не представили никаких доказательств того, что их обвинения имеют под собой хоть какие-то основания", — добавил Ульянов.