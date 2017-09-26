В российском МИД напомнили о важности соблюдения договора о РСМД

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва не нарушала договор о ракетах средней и меньшей дальности, выходить из соглашения не собирается, так как считает его важным, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и вооружения МИД России Михаил Ульянов.

"В принципиальном плане я хочу подтвердить, что Россия не нарушала этот договор. Россия считает его важным соглашением, хотя, конечно, у него есть свои недостатки. Выходить из этого договора мы не собираемся", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".