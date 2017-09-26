Украина попросила Канаду предоставлять спутниковые снимки границы с Россией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CBC, что просит премьера Канады Джастина Трюдо возобновить программу по передаче вооруженным силам страны спутниковых изображений российско-украинской границы.

Отмечается, что ранее Украина уже обращалась с подобной просьбой к бывшему канадскому правительству, когда Порошенко убедил экс-премьера Стивена Харпера передавать изображения со спутника Radarsat-2 в течение года с марта 2015 года. Программа завершилась весной 2016 года, отмечает телеканал. Тогда Украине предоставлялись изображения только ее "международно признанной территории".

По данным телеканала, "Порошенко заявил, что призвал премьер-министра Джастина Трюдо предоставить его стране высокотехнологичные изображения украинско-российской границы с канадского спутника".

"Так как это может оказать нам эффективную помощь в осуществлении Минских соглашений, в получении свидетельств, что Россия передвигала свои танки, артиллерийские системы, пусковые системы для нескольких ракет", — приводит телеканал слова украинского президента.

Киев ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.