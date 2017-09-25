Белый дом объяснил, почему США выступают против референдума в Курдистане

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани в ходе голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 25 сентября 2017

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани в ходе голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 25 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США надеются на единый Ирак ради уничтожения ИГ* и отражения Ирана, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана.

"Мы надеемся на единый Ирак, чтобы уничтожить ИГ* и отражать Иран", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме.

США ранее неоднократно заявляли, что выступают категорически против роста влияния Ирана в регионе.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

*Запрещенная в России террористическая организация