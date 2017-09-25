Госдеп заявил о стремлении к мирному решению северокорейского вопроса

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. США продолжают добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова, заявила РИА Новости представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Катина Адамс в ответ на заявления главы МИД КНДР об объявлении Вашингтоном войны Пхеньяну.

"Мы продолжаем добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова", — сказала Адамс.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ранее заявил, что после объявления президентом США Дональдом Трампом войны Северной Корее руководство КНДР будет рассматривать все варианты для ответа.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.