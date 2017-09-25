Верховный суд отменил слушания по иммиграционному указу Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США отменил назначенные на 10 октября слушания по законности иммиграционного указа президента Дональда Трампа в связи с тем, что Трамп видоизменил действующие ограничения на въезд граждан ряда стран, говорится в решении суда.

Новая дата рассмотрения пока не назначена. Истцам по ряду исков, оспаривающих иммиграционный указ, а также ответчику в лице администрации предстоит разработать новую стратегию в суде.

Ранее суды нижестоящей инстанции отменяли и ограничивали указ Трампа о запрете на въезд гражданам семи стран, подписанный в феврале, и его видоизмененную версию, выпущенную в апреле. Однако Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и разрешил реализовывать большую часть ограничений из указа Трампа до рассмотрения дела по существу.

В воскресенье Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.