Тайминг для президентов: продолжительность докладов на Генассамблее ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Речь главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса стала самой продолжительной в ходе недели высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самым кратким стало заявление президента Литвы Дали Грибаускайте.

Аббас выступал в ООН 43 минуты 20 сентября. Следующая по данному показателю, 41 минута — первая речь в ООН 45-го президента США Дональда Трампа. Он выступал вторым в день открытия Общеполитической дискуссии. Представители стран, относительно которых американский лидер жестко высказался в своей речи, в частности — Ирана, КНДР, Сирии и Венесуэлы, выступали чуть более 20 минут. Речь главы МИД России Сергея Лаврова в ООН продлилась 19 минут.

Рекордно кратким для форума Генассамблеи стала речь президента Литвы. Даля Грибаускайте ограничилась пятью минутами, из которых более двух минут она говорила об агрессии России.

В распространенной еще в июле традиционной памятке для делегаций, выступающим рекомендуется ограничить свое выступление 15 минутами. Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который зажигается зеленым светом в начале выступления, затем загорается желтым, и после 15 минут — красным. Однако соблюдение временного регламента является добровольным.

Общеполитическая дискуссия в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН открылась 19 сентября и завершится 25 сентября.