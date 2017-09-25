Германия не откажется от санкций против России, считает эксперт

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент Германского фонда Маршалла в США Карен Донфрид в понедельник выразила уверенность в том, что Германия после состоявшихся выборов не откажется от проведения политики санкций в отношении России.

"Я думаю, канцлер Германии Ангела Меркель продолжит осуществлять политику санкций в отношении РФ как на национальном уровне, так и в Евросоюзе", — сказала Донфрид на конференции в Вашингтоне.

Она назвала Меркель "убежденным политиком". По ее мнению, "это будет как раз тот случай, когда мы увидим ее убежденность".

Как отметила Донфрид, канцлер "считает неправильным то, что делает Россия, нарушая суверенитет своего соседа". "И я не думаю, что теперь это изменится", — добавила она.

Согласно окончательным данным германского избиркома, ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат за всю историю партии. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию.

Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии — становится все более вероятным вариантом будущей правящей коалиции по итогам прошедших в Германии выборов.

Совет ЕС официально подтвердил 14 сентября продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия настаивает на том, что конфликт — внутриукраинский, и его стороной она не является, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.