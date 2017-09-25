Явка на референдуме о независимости Курдистана в Киркуке превысила 70%

Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017

Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017

КИРКУК, 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Явка избирателей на референдуме о независимости Иракского Курдистана в иракской провинции Кирку составила около семидесяти пяти процентов, об этом РИА Новости заявил глава местной Комиссии по проведению плебисцита Али Шван.

По словам Швана в городе Киркук и его окрестностях свои двери перед голосующими в понедельник открыли двести сорок три центра для голосования.

"Около 75 процентов избирателей, по предварительным данным, проголосовало в провинции Киркук", — заявил глава комиссии.

По его словам значительных нарушений в ходе голосования не произошло, на каждом из участков работали независимые наблюдатели. Али Шван также рассказал, что иракское правительство не оказывало никакого давления на членов избиркомов.

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли активное участие на прошедшем референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Голосование между тем, проходило исключительно в районах компактного проживания курдов. На территории, где проживает арабское население и туркоманы избирательные участки не открывались.

Обстановка в городе, несмотря на резкие заявления политиков в Багдаде, весь понедельник оставалась спокойной.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. Власти Ирака не признают легитимность планируемого референдума. Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдской военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе заявил, что в случае насилия в ходе референдума в Киркуке, в провинцию будет введена правительственная армия.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.