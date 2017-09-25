Явка на референдуме о независимости Курдистана в Киркуке превысила 70%

КИРКУК, 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Явка избирателей на референдуме о независимости Иракского Курдистана в иракской провинции Кирку составила около семидесяти пяти процентов, об этом РИА Новости заявил глава местной Комиссии по проведению плебисцита Али Шван.
По словам Швана в городе Киркук и его окрестностях свои двери перед голосующими в понедельник открыли двести сорок три центра для голосования.
"Около 75 процентов избирателей, по предварительным данным, проголосовало в провинции Киркук", — заявил глава комиссии.
Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли активное участие на прошедшем референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Голосование между тем, проходило исключительно в районах компактного проживания курдов. На территории, где проживает арабское население и туркоманы избирательные участки не открывались.
Обстановка в городе, несмотря на резкие заявления политиков в Багдаде, весь понедельник оставалась спокойной.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе заявил, что в случае насилия в ходе референдума в Киркуке, в провинцию будет введена правительственная армия.
Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.