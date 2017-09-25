Задержанным в Швеции российским морякам предоставили адвоката

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Капитану и штурману из России, которые были задержаны в субботу утром в Швеции по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии с отягчающими обстоятельствами, предоставлен адвокат, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

"Посольство находится в контакте со шведскими правоохранительными органами по поводу задержания капитана и штурмана "Atlantic". Задержанные находятся под стражей, им предоставлен адвокат. В ближайшее время состоится судебное заседание", — сообщили в посольстве.

Судно, 80-метровый балкер под флагом Фарерских островов, вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна. Рано утром в субботу оно село на мель к югу от Оскарсхамна. На борту находится 44 тысячи литров дизельного топлива. Пятидесятилетний штурман подозревается в управлении судном в нетрезвом виде с отягчающими обстоятельствами. Капитан, которому 37 лет, также подозревается в управлении судном в нетрезвом виде с отягчающими обстоятельствами, он попытался снять судно с мели.

Уровень алкоголя в организме обоих задержанных показал более одного промилле, однако сколько именно, в полиции не уточняют. По данным полиции, подозреваемые задержаны спокойно и без инцидентов. По данным береговой охраны, контакты с пароходством-владельцем судна уже установлены для решения вопроса о буксировке. Следов нефтепродуктов в воде не обнаружено, нет воды и внутри судна.