Сухопутная граница с Курдистаном остается открытой, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сухопутная граница между Ираном и Иракским Курдистаном остается открытой, сообщило иранское министерство иностранных дел.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости.

"Между Ираном и курдским регионом в Ираке закрыта лишь воздушная граница. Сухопутная граница между Ираном и Иракским Курдистаном открыта", — говорится в заявлении МИД, которое цитирует агентство Франс Пресс.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.