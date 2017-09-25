Сухопутная граница с Курдистаном остается открытой, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сухопутная граница между Ираном и Иракским Курдистаном остается открытой, сообщило иранское министерство иностранных дел.
В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости.
"Между Ираном и курдским регионом в Ираке закрыта лишь воздушная граница. Сухопутная граница между Ираном и Иракским Курдистаном открыта", — говорится в заявлении МИД, которое цитирует агентство Франс Пресс.
Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.