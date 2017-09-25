МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Альянс ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель одержал победу на парламентских выборах в Германии.

Блок во главе с Меркель набрал 33% голосов и получил 246 мест в бундестаге. За Социал-демократическую партию Германии отдали свои голоса чуть более 20% избирателей (153 места). Третье место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" — она впервые прошла в парламент с 12,6% голосов (94 места). За либеральную Свободную демократическую партию (СвДП) проголосовали 10,7% граждан (80 мест), за "Левых" — 9,2% (69 мест) и за "Зеленых" — 8,9% (67 мест).

Таким образом, ни одна партия не набрала 50% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства. Предстоят переговоры о коалиции.

"Большой коалиции" не стало

Одним из основных итогов выборов стал развал правящей коалиции в парламенте. ХДС/ХСС и социал-демократы, составляющие так называемую "большую коалицию", получили на выборах значительно меньше голосов, чем в 2013 году. Так, результат альянса Меркель оказался на девять процентов ниже и стал худшим с 2000 года. СДПГ на минувших выборах набрала на пять процентов голосов меньше, чем в 2013-м — это худший результат политической силы за всю послевоенную историю.

Для рейтинга ХДС/ХСС стал ударом миграционный кризис, а точнее, неудачное решение Меркель "открыть двери" для беженцев. В результате блок канцлера потерял правый электорат. Партия СДПГ, в свою очередь, в ходе совместного правления с христианскими демократами сместилась к центру и в результате потеряла избирателей с левыми взглядами. Кроме того, она приняла на себя часть негативного отношения немцев к миграционной политике Меркель.

В результате СДПГ приняла решение "уйти в оппозицию". Лидер партии Мартин Шульц, выступая в Берлине, заявил, что СДПГ свое поражение на выборах в парламент принимает и анализирует.

"Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии", — сказал он.

По словам Шульца, партия ушла в оппозицию не для того, чтобы критиковать власти, а "для создания условий, чтобы страна становилась лучше и справедливее".

Собрать "Ямайку"

Меркель заявила, что создаст коалицию до католического Рождества. "Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — сказала она.

В то же время единственным из вариантов правительственной коалиции остается союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократиеской партии Германии. Такое объединение получило название "Ямайка" — по цветам флага этого островного государства — черный у ХДС, желтый у СвДП и зеленый у "Зеленых".

Глава СвДП Кристиан Линднер уже выразил готовность начать коалиционные переговоры с ХДС/ХСС. Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман ("Зеленые") также заявил, что партия ждет предложений от Меркель.

"Если нам предложат переговоры, мы серьезно будем их вести", — подчеркнул Кречманн в эфире ARD.

При этом эксперты и немецкие политики сходятся во мнениях, что собрать "Ямайку" будет совсем не просто. Так, глава МВД Германии, член Христианско-демократического союза Томас де Мезьер заявил, что в финансовой и миграционной политике у ХДС/ХСС есть совпадение позиций с СвДП, но с "Зелеными" "все сложно".

По словам заместителя руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, в союзе ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП будет слишком много противоречий.

"Ангела Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами… Линднер будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП", — рассказала Тимошенкова. Она добавила, что в результате получается "очень неудобное для Меркель правительство".

Успех "АдГ"

Соцопросы давно показывали, что "АдГ" пройдет в парламент, однако итоговый результат оказался выше ожидаемого. В 2013 году партия не попала в бундестаг, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, однако в этот раз правые стали третьей силой в немецком парламенте.

Лидеры "Альтернативы" выразили готовность вести жесткую, но конструктивную работу в оппозиции бундестага. Сопредседатель партии Йорг Мойтен подчеркнул, что теперь в парламенте будет жизнеспособная оппозиция, и это пойдет на пользу Германии. Вице-председатель "АдГ" Александр ГауландАлександр Гауланд после объявления первых результатов exit poll и вовсе пообещал открыть "охоту" на альянс Меркель. "Федеральное правительство… может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", — заявил он в интервью таблоиду Bild.

При этом соперники "АдГ" восприняли сообщения о ее успехе с озабоченностью. Так, Ангела Меркель заявила, что приход правых в парламент является большим вызовом. Она подчеркнула, что блок ХДС/ХСС намерен вернуть голоса избирателей, решая все проблемы с помощью "хорошей политики". Канцлер также пообещала, что "АдГ" не будет влиять на внешнеполитический курс страны.

После того как стали известны предварительные итоги выборов, по крупным городам ФРГ прокатилась волна демонстраций против вхождения "Альтернативы для Германии" в бундестаг. По сообщениям полиции, акции протеста прошли в воскресенье в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге.