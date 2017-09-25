МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Альянс ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель одержал победу на парламентских выборах в Германии.
Таким образом, ни одна партия не набрала 50% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства. Предстоят переговоры о коалиции.
"Большой коалиции" не стало
Одним из основных итогов выборов стал развал правящей коалиции в парламенте. ХДС/ХСС и социал-демократы, составляющие так называемую "большую коалицию", получили на выборах значительно меньше голосов, чем в 2013 году. Так, результат альянса Меркель оказался на девять процентов ниже и стал худшим с 2000 года. СДПГ на минувших выборах набрала на пять процентов голосов меньше, чем в 2013-м — это худший результат политической силы за всю послевоенную историю.
В результате СДПГ приняла решение "уйти в оппозицию". Лидер партии Мартин Шульц, выступая в Берлине, заявил, что СДПГ свое поражение на выборах в парламент принимает и анализирует.
"Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии", — сказал он.
По словам Шульца, партия ушла в оппозицию не для того, чтобы критиковать власти, а "для создания условий, чтобы страна становилась лучше и справедливее".
Собрать "Ямайку"
В то же время единственным из вариантов правительственной коалиции остается союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократиеской партии Германии. Такое объединение получило название "Ямайка" — по цветам флага этого островного государства — черный у ХДС, желтый у СвДП и зеленый у "Зеленых".
Глава СвДП Кристиан Линднер уже выразил готовность начать коалиционные переговоры с ХДС/ХСС. Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман ("Зеленые") также заявил, что партия ждет предложений от Меркель.
"Если нам предложат переговоры, мы серьезно будем их вести", — подчеркнул Кречманн в эфире ARD.
При этом эксперты и немецкие политики сходятся во мнениях, что собрать "Ямайку" будет совсем не просто. Так, глава МВД Германии, член Христианско-демократического союза Томас де Мезьер заявил, что в финансовой и миграционной политике у ХДС/ХСС есть совпадение позиций с СвДП, но с "Зелеными" "все сложно".
"Ангела Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами… Линднер будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП", — рассказала Тимошенкова. Она добавила, что в результате получается "очень неудобное для Меркель правительство".
Успех "АдГ"
Соцопросы давно показывали, что "АдГ" пройдет в парламент, однако итоговый результат оказался выше ожидаемого. В 2013 году партия не попала в бундестаг, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, однако в этот раз правые стали третьей силой в немецком парламенте.
При этом соперники "АдГ" восприняли сообщения о ее успехе с озабоченностью. Так, Ангела Меркель заявила, что приход правых в парламент является большим вызовом. Она подчеркнула, что блок ХДС/ХСС намерен вернуть голоса избирателей, решая все проблемы с помощью "хорошей политики". Канцлер также пообещала, что "АдГ" не будет влиять на внешнеполитический курс страны.
После того как стали известны предварительные итоги выборов, по крупным городам ФРГ прокатилась волна демонстраций против вхождения "Альтернативы для Германии" в бундестаг. По сообщениям полиции, акции протеста прошли в воскресенье в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге.