Турция прекратила трансляцию курдского телеканала из-за референдума

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) принял решение исключить cвязанный с администрацией курдской автономии Ирака телеканал Rudaw из пакета спутникового вещания, об этом сообщил сам телеканал.

Отмечается, что это решение было принято на внеочередном заседании RTUK, и оно связано с проходящим в понедельник референдумом о независимости в Иракском Курдистане.

Представитель RTUK, к которому РИА Новости обратилось за комментарием, отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.