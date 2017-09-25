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Секретная война США в Йемене: гибель мирных жителей, холера, беженцы

18:1725.09.2017
0900
© AFP 2017 / Mandel NganАкция протеста с призывом прекратить бомбардировки Йемена перед Белым домом в США. 13 апреля 2017Акция протеста с призывом прекратить бомбардировки Йемена перед Белым домом в США. 13 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Мальчик. Йемен. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
В ООН рассказали, сколько мирных жителей погибло в Йемене за два года
Сразу несколько международных правозащитных организаций опубликовали доклады, свидетельствующие, что США удвоили число авиаударов по территории Йемена по сравнению с предыдущим годом. При этом Вашингтон факт бомбардировок отрицает. Правозащитники особенно обеспокоены ростом числа жертв среди мирного населения и охватившей страну гуманитарной катастрофой. Но, в отличие от Сирии, война в Йемене редко попадет в поле зрения западных телеканалов.

Вашингтон идет в отказ

Если в прошлом году США нанесли 40 авиаударов по Йемену, то в нынешнем — уже 93. Такие данные приводит Бюро расследовательской журналистики (The Bureau of Investigate Journalism — TBIJ), базирующееся в Лондоне. Эта организация отслеживает воздушные операции Штатов в Пакистане, Афганистане, Сомали и Йемене, включая рейды беспилотников.

TBIJ, а также международная правозащитная организация Reprieve ("Отсрочка") сообщают, что в нынешнем году жертвами тайных американских авиаударов в Йемене стали по меньшей мере 30 мирных жителей (это самые "скромные" цифры), в том числе как минимум десять детей, хотя Пентагон отказывается подтверждать эти потери среди гражданского населения. Больше всего мирных йеменцев погибло в ходе спецоперации ВМС США в селе Якла, проведенной 29 января 2017 года. Но официальные источники в Вашингтоне вообще ничего об этом не сообщали. Как будто американских самолетов там не было вовсе.

© AP PhotoМестные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017
© AP Photo
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017

Reprieve в своем докладе приводит, например, такой факт: два мальчика, которым не было еще и 15 лет, — братья Ахмед и Мохаммед аль-Хобз — погибли от американского авиаудара в Йемене 6 марта. Об этом правозащитникам рассказали местные жители, однако военные США заявили, что им ничего не известно о "заслуживающих доверия фактах гражданских жертв" в результате данной спецоперации.

"Область активных боевых действий"

Правозащитники утверждают, что увеличение количества тайных боевых действий Штатов в Йемене, вызвавшее рост числа жертв среди мирного населения, стало следствием пересмотра Вашингтоном стратегии контртеррористических операций. Ранее действовал целый ряд ограничений для действий военных и спецслужб в таких странах, как Йемен, — то есть в тех, с которыми Соединенные Штаты официально не ведут военных действий.

Теперь все ограничения сняты: США могут использовать самолеты, боевые беспилотные аппараты и спецназ в любой стране мира.

18-летняя пациентка больницы в Йемене, страдающая от истощения. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек

О намерении упразднить, ослабить и каким-либо образом обойти ограничения в Белом доме говорили еще в марте. Тогда же Дональд Трамп обратился к Пентагону с предложением объявить три йеменские провинции "областью активных боевых действий", где военные могли бы чувствовать себя более свободно. Предполагалось, что такой же запрос будет отправлен в отношении Сомали и Пакистана.

Действия США уже начал расследовать совместный комитет по правам человека палаты лордов и палаты общин Великобритании. Дело в том, что британские Вооруженные силы также участвовали в этих операциях и помогали американцам. А значит, могли совершать военные преступления.

В Минобороны Великобритании, как и в Пентагоне, отказались комментировать ситуацию.

Бомбежки и холера

С 2014 года продолжается военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами движения "Ансар Алла" (хуситами), а также поддерживающими их сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха с одной стороны и войсками президента Абд-Раббу Хади — с другой. По просьбе Хади в 2015 году в военные действия вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

© REUTERS / StringerМост, разрушенный в результате авиаудара по городу Харад в Йемене. 23 сентября 2017
© REUTERS / Stringer
Мост, разрушенный в результате авиаудара по городу Харад в Йемене. 23 сентября 2017

Соединенные Штаты и Великобритания не только поставляют оружие саудитам, но и проводят собственные тайные операции на территории Йемена, нанося удары по местам дислокации хуситов.

Йеменский врач проверяет ребенка, подозреваемого в заражении холерой. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
В Йемене число подозрений на холеру превысило 686 тысяч случаев

В результате страну охватила полномасштабная гуманитарная катастрофа. Семь миллионов жителей Йемена уже несколько месяцев голодают и не могут получить помощь из-за боевых действий. Около трех миллионов вынуждены были бежать из страны.

В регионе свирепствуют эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев подозрений на заболевание холерой там приблизилось к 700 тысячам. Половина от общего числа заболевших — дети в возрасте до 15 лет: каждые 35 секунд холерой в Йемене заражается один ребенок. Все это последствия разрушения гражданской инфраструктуры — в том числе в результате американских бомбардировок. У людей просто нет доступа к чистой воде.

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