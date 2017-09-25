Рябков рассказал о претензиях России к США по нарушениям договора о РСМД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. У России есть претензии к США и их партнёрам по НАТО по нарушению Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу сказать, что к американцам у нас немало претензий самого разного свойства, начиная от их собственного нарушения РСМД. Известны причины, по которым мы это говорим: это и развёртывание наземных пусковых систем противоракетных Aegis Ashore MK 41, которые могут использоваться в качестве пусковых установок для ударных крылатых ракет. Это прямое нарушение РСМД", — сказал Рябков журналистам.

"Есть претензии в нарушении США Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку на протяжении десятилетий, совместно с союзниками по НАТО, США практикуют так называемые совместные ядерные миссии — то есть это тренировки летчиков и другого персонала неядерных государств, входящих в НАТО, в подготовке к операциям, в ходе которых может применяться ядерное оружие", — подчеркнул он.