В Эквадоре ДТП с автобусом унесло жизни 13 человек

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. Не менее 13 человек погибли и 28 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре, сообщила в понедельник губернатор провинции Имбабура на севере страны Паолина Веркутере.

Un accidente de autobús deja varios muertos y heridos en Ecuador.https://t.co/OK7c5HfELe pic.twitter.com/kPKuxerySL — Canal 44 (@CANAL44TV) 25 сентября 2017 г.

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По данным губернатора, автобус ехал с превышением скорости и перевернулся на Панамериканском шоссе. На место аварии прибыли пожарные и спасатели из нескольких провинций.

Портал Comercio отмечает, что автобус опрокинулся на крышу.

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