В Испании заключили под стражу марокканца, задержанного в связи с терактами

МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Судья Национального суда Испании Фернандо Андреу постановил поместить под стражу марроканца, задержанного в пятницу в связи с терактами в Каталонии.

Ранее сообщалось, что Гражданская гвардия Испании задержала в провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия — ред.) проживающего в Испании марокканца, предположительно, связанного с терактами в Каталонии. МВД Испании сообщило, что задержанному 24 года. По версии следствия, он был тесно связан с некоторыми террористами, в особенности с имамом Абдельбаки Эс-Сати — главой ячейки, погибшим при случайном взрыве в Альканаре в доме, где террористы занимались изготовлением взрывных устройств.

По мнению судьи, подозреваемый Саид Бен Лазза (Said Ben Lazza) должен быть помещен под стражу за связи с членами террористической ячейки. "Задержанный был связан по меньшей мере с двумя главными членами террористической группировки — Юнесом Абуякубом (Younes Abouyaaqoub) и Мохамедом Хичами (Mohamed Hichamy)", — говорится в заявлении суда.

Согласно данным суда, часть материалов, которые террористы использовали для создания взрывчатки, была приобретена на личные документы марроканца. Судья отметил, что задержанный принимал непосредственное участие в приобретении 100 литров пероксида ацетона 12 июля, позднее 27 июля два члена террористической ячейки приобрели еще 240 литров вещества, используя документы задержанного. Также было выявлено, что Лазза три раза в августе посещал дом в Альканаре, где террористы готовили взрывчатку.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.