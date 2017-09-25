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В Армении объяснили "иностранный" статус русского языка в стране

14:5625.09.2017
(обновлено: 14:58 25.09.2017)
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© Fotolia / xyКниги и учебники. Архивное фотоКниги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, комментируя сообщения СМИ о придании русскому языку статуса иностранного, пояснил, что единственным государственным языком в республике является армянский, поэтому все остальные считаются иностранными.

Урок русского языка. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее Мкртчян заявил, что планируется решить вопрос, связанный со сдачей абитуриентами вузов в качестве иностранного русского языка вместе с немецким, французским и английским. Он отметил, что задачи придания языку какого-либо статуса нет, речь лишь идет об урегулирования вопроса, связанного с процедурой сдачи экзамена.

В комментарии РИА Новости Мкртчян пояснил, что единственным государственным языком в Армении является армянский, поэтому все остальные языки считаются иностранными.

В классе армянского языка. Архивное фото
© AFP 2017 / Boris Horvat
Ереван отверг идею придать русскому языку статус государственного
Заведующая кафедрой зарубежной литературы Армянского государственного педагогического университета, профессор Рузан Тадевосян после встречи в Ереване министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с преподавателями русского языка заявила, что угрозы русскому языку в Армении нет.

"Я не вижу угроз, я вижу необходимость творческих учителей. Чем больше их будет, тем лучше, так как один учитель формирует целое поколение", — сказала РИА Новости Тадевосян.

Экс-госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По ее словам, для повышения квалификации учителей нужно живое общение и педагогов, и людей науки. "Мы должны встречаться, общаться. Интернет этого заменить не может", — отметила Тадевосян.

По ее словам, русский язык в Армении широко распространен.

"Я просто очень рада, что министр (Васильева — ред.) подчеркнула роль литературы. Это великая мотивация для изучения языка, это очень важно, для того, чтобы воспитать нормального гражданина любой страны. Литература воспитывает ценностные ориентиры. А (русский) язык всегда был у нас, он будет. И, опять подчеркну, через литературу и культуру происходит диалог", — сказала Тадевосян.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ранее министерство образования и науки Армении разместило на едином сайте проектов правовых актов новую концепцию повышения качества преподавания русского языка в стране. Документом предлагается, в частности, осуществлять в старшей школе преподавание ряда тем на русском языке параллельно с армянским, провести мониторинг для определения целесообразности увеличения числа школ и классов с углубленным изучением русского языка, а также классов с обучением на русском языке, усовершенствовать систему переподготовки учителей русского языка, разработать учебники нового поколения.

Предлагается также во время государственной итоговой аттестации оценивать владение не только письменной, но и устной речью. В 10-12 классах русский язык может преподаваться как обязательный курс или курс по предпочтению, либо как предмет по выбору учащегося.

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