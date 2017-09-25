Правительство нацединства Палестины намерено начать работу в секторе Газа

ГАЗА, 25 сен — РИА Новости. Палестинское правительство национального единства намерено на следующей неделе начать работу в секторе Газа и провести там свое первое заседание в рамках договоренностей о преодолении междоусобного конфликта с исламистской оппозицией, сообщил пресс-секретарь кабинета Юсуф аль-Махмуд.
"После консультаций с президентом Махмудом Аббасом премьер-министр Рами Хамдалла принял решение провести еженедельное заседание правительства в Газе на предстоящей неделе. Хамдалла и члены кабинета приедут в Газу в следующий понедельник, чтобы приступить к приему правительственных полномочий вслед за сделанным ХАМАС объявлением о роспуске административного комитета", — цитирует аль-Махмуда официальное агентство ВАФА.
Движения неоднократно договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, но всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.