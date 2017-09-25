Планы "Роснефти" по газопроводу оказали моральную поддержку иракским курдам

ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Планы "Роснефти" на строительство газопровода в Иракском Курдистане оказали моральную поддержку курдам перед референдумом о независимости, заявил в интервью РИА Новости командующий пешмерга генерал Сирван Барзани.

Ранее "Роснефть" сообщила о совместных с Эрбилем планах в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу, стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана. Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 миллиардов кубометров в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.

"В этих тяжелых условиях, когда весь мир выступил против референдума, политического, демократического процесса, "Роснефть" объявила о планах реализации контракта на сумму, превышающую один миллиард долларов, и строительства газопровода для курдистанского газа. Это стратегическое событие. Мы благодарны этой роли, особенно в этих условиях. Это очень позитивный шаг, поддержавший курдов морально, давший им веру в себя, веру в то, что у них есть друзья", — заявил Барзани.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Власти Ирака потребовали от иностранных держав передать под их контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

Сирван Барзани — родной племянник многолетнего курдского лидера Масуда Барзани. Генерал является командиром элитного спецподразделения пешмерга "Black Tiger", а также командующим самого длинного по протяженности фронта пешмерга — Гвейр — Махмур. Именно его отряды нанесли первые поражения ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), отогнав радикалов к Мосулу. Сирван Барзани является председателем совета директоров крупнейшей в Ираке компании мобильной связи и входит в руководство правящей в автономии Демократической партии Курдистана (ДПК).