В пешмерга считают, что в случае независимости смогут получать оружие из РФ

ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан считает, что в случае провозглашения им независимости, вероятнее всего, может оснастить свою армию российским оружием, об этом в интервью РИА Новости заявил командующий Пешмерга генерал Сирван Барзани.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Это будет определять новое государство, министры и военные специалисты, но, по-моему, скорее всего, это будет российское оружие, потому что в его использовании есть опыт и практика. Все годы курдских революций — это было оружие с востока, в основном российское", — сказал командующий, отвечая на вопрос о том, кто станет основным поставщиком вооружения в Иракский Курдистан в случае объявления им независимости.

Сирван Барзани — родной племянник многолетнего курдского лидера Масуда Барзани. Генерал является командиром элитного спецподразделения пешмерга "Black Tiger", а также командующим самого длинного по протяженности фронта Пешмерга-Гвейр-Махмур. Именно его отряды нанесли первые поражения ИГ*, отогнав радикалов к городу Мосул. Сирван Барзани является председателем совета директоров крупнейшей в Ираке компании мобильной связи и входит в руководство правящей в автономии Демократической партии Курдистана (ДПК).

*Террористическая организация, запрещенная в России.