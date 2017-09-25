Пешмерга: Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму

ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму о независимости автономии от Багдада, заявил в интервью РИА Новости командующий пешмерга (курдские вооруженные формирования) генерал Сирван Барзани.
"Мы благодарны роли России, которая одна не стала выступать с угрозами, заявив об уважении любого мнения народа. Это правильно, это и есть настоящая демократия. Это благородная роль, и весь курдский народ, оказавшийся в таких условиях, ценит ее", — сказал высокопоставленный военный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.