Пешмерга: Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму

ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму о независимости автономии от Багдада, заявил в интервью РИА Новости командующий пешмерга (курдские вооруженные формирования) генерал Сирван Барзани.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Мы благодарны роли России, которая одна не стала выступать с угрозами, заявив об уважении любого мнения народа. Это правильно, это и есть настоящая демократия. Это благородная роль, и весь курдский народ, оказавшийся в таких условиях, ценит ее", — сказал высокопоставленный военный.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.