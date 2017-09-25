На Бали из-за возросшей активности вулкана эвакуировали 42 тысячи человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Индонезийский Красный Крест заявил об эвакуации более 42 тысяч человек из района возможного извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали, сообщается в официальном аккаунте гуманитарной организации в Twitter.

"42 714 человек в радиусе девяти километров от горы Агунг перемещены в более безопасное место", — говорится в сообщении Красного Креста.

Ранее сообщалось, что порядка 35 тысяч человек на Бали эвакуированы из-за возросшей активности вулкана Агунг. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. Ранее сообщалось, что в стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.