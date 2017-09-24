На Бали эвакуировали до 35 тысяч человек из-за возросшей активности вулкана

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 35 тысяч человек эвакуированы на Бали в Индонезии из-за возросшей активности вулкана Агунг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей.

"Ожидается, что число перемещенных лиц продолжит расти", — цитирует агентство представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

По данным агентства, в стране введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.

Ранее сообщалось, что из-за возросшей активности было эвакуировано более тысячи человек. Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался.