В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

Вход на избирательный участок в одной из школ в городе Эрбиль, где проходит референдум о независимости Иракского Курдистана

Вход на избирательный участок в одной из школ в городе Эрбиль, где проходит референдум о независимости Иракского Курдистана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Иракском Курдистане начался голосование, на котором жители автономии должны ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы их регион стал независимым государством.

Принять участие в голосовании могут все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но не входящие в официальный состав автономии).

Накануне Высшая избирательная комиссия на брифинге в Эрбиле сообщила, что правом голоса обладают свыше 3 миллионов человек. В регионе будут работать 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовано онлайн-голосование на специальном сайте.





Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке страны.





Реакция соседних государств

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Багдад не намерен работать с итогами курдского референдума Власти Ирака и Турции категорически отказались признавать любые итоги референдума в регионе. В Багдаде неоднократно заявляли, что подобное голосование нарушает конституцию страны. Как заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, проблемы региона являются результатом коррупции местных властей и никак не связаны с Багдадом.