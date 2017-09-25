В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Иракском Курдистане начался голосование, на котором жители автономии должны ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы их регион стал независимым государством.
Принять участие в голосовании могут все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но не входящие в официальный состав автономии).
Реакция соседних государств
Анкара также настаивает, что голосование противоречит всем международным законам. Турецкий премьер Бинали Йылдырым ранее заявил, что референдум не просто не решит ни одной проблемы, а только накалит обстановку в регионе.
В Турции также опасаются, что ситуацией могут воспользоваться "радикалы и террористы", которые поставят под угрозу безопасность не только Ирака, но и соседних государств. Анкара уже пообещала принять все меры в случае угроз ее национальной безопасности. Парламент страны на внеочередном заседании продлил разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии еще на один год.
Закрытие границы
Как сообщает Haberturk, после начала референдума турецкие власти частично закрыли контрольно-пропускной пункт "Хабур" на границе с Ираком. КПП закрыт только для въезда транспорта, следующего из курдской автономии. Движение в обратном направлении организовано в обычном режиме.
В то же время в министерстве таможни и торговли республики сообщили, что речи о закрытии границы не идет, просто проходит усиленная проверка транспорта, следующего из Ирака.