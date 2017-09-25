АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи опроверг информацию турецких СМИ о том, что КПП "Хабур" на турецко-иракской границе закрыт для въезда следующего из курдской автономии Ирака транспорта.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости.

"Сейчас не идет речи о закрытии КПП. Усилен контроль транспорта, следующего из Ирака", — цитирует Тюфенкчи агентство Anadolu.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

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