Стали известны результаты парламентских выборов в Германии

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

РИА НОВОСТИ. ШЕСТЬ ПАРТИЙ ПРОХОДЯТ В БУНДЕСТАГ, НИ ОДНА НЕ НАБИРАЕТ ДАЖЕ ТРЕТИ ГОЛОСОВ – ЦИК ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СО 100% ОКРУГОВ