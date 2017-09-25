Сопредседателя "Альтернативы для Германии" избрали в бундестаг

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри избрана в бундестаг по одномандатному округу в земле Саксония с результатом 37,4%, она обогнала набравшего 28,8% кандидата от ХДС, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома.

"Выиграла прямой мандат в избирательном округе Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы. Спасибо за такой выдающийся результат", - написала Петри в Twitter.

По данным подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 34,4% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, правая "Альтернатива для Германии" - 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" - 9,1%, "Левые" - 7,9%.