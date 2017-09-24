Эксперт: социал-демократы шокированы предварительными итогами выборов в ФРГ

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В избирательном штабе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в центре Берлина оглашение результатов exit poll по итогам голосования на выборах в бундестаг были встречены гробовым молчанием.

Вздох пронесся над толпой уже в момент оглашения цифр предполагаемой поддержки главных соперников и лидеров гонки - альянса ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Значительные потери у христианских демократов подтверждали худшие прогнозы и для эсдеков – недаром обе "народные партии" в течение последних четырех лет работали в общем правительстве. При обнародовании предварительных результатов правой партии "Альтернатива для Германии" стоявшие рядом с одним из телевизоров члены молодежной организации СДПГ позволили себе крепкие выражения. Вхождение правых в бундестаг стало для социал-демократов не менее катастрофическим итогом выборов, чем более чем скромные результаты собственной партии.

По данным exit poll телеканалов ARD и ZDF, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель стал лидером гонки, он может рассчитывать на 32,5-33,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20-21%, "Альтернатива для Германии" - 13-13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10-10,5%, "Зеленые" - 9-9,5%, "Левые" - 9%. Общие очертания итогов выборов будут известны ближе к утру понедельника, 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.

Боролись до последнего



"Итоги выборов вызывают сильное огорчение, потому что СДПГ боролась до последнего и пыталась представить содержание своей программы в лучшем свете. Сложно сказать, что именно привело к тому, что результаты социал-демократов так плохи. Безусловно, нужно обдумать, какие изменения нужно предпринять на будущее, чтобы избежать подобных провалов", - заявил РИА Новости член СДПГ Флориан Киллер.

Он добавил, что неверно было бы возлагать всю ответственность на главу партии Мартина Шульца, который "изначально обеспечил позитивное настроение, прежде всего, в самой СДПГ".

По словам кандидата в депутаты СДПГ от района Темпельхоф-Шенеберг Берлина Мехтильды Раверт, предварительные итоги указывают на то, что "обе партии, которые входили в "большую коалицию", то есть и ХДС, и СДПГ, понесли значительные потери". Но социал-демократы не смогли доказать своему электорату, что "мы на стороне людей", позволив альянсу использовать для собственной выгоды социальную тему, добавила депутат.

Что касается эффективности предвыборной кампании, которую вел лидер социал-демократов Мартин Шульц, то, по словам Раверт, это "наш кандидат, он был хорошим кандидатом".

"Я жду от фрау Меркель, что она всерьез займется осуществлением своей идеи о "коалиции ямайка" (с партиями "Зеленые" и Свободной демпартией – ред.). Это будет, конечно, сложно, но это политический вызов, который стоит перед Меркель", - добавила Раверт, подчеркнув, что "большая коалиция" была чрезвычайной ситуацией в политическом поле Германии, и социал-демократам необходимо занять "ведущее место" в оппозиционном поле.

Шульц уходит в оппозицию



Председатель СДПГ Мартин Шульц немного поднял настроения своим соратникам, когда появился на небольшой сцене, окруженный журналистами, буквально через полчаса после оглашения результатов exit poll. Приунывшие социал-демократы начали скандировать: "Мартин, Мартин!". Их восторги были отчасти вознаграждены – объявив о поражении партии на выборах и произнеся традиционные слова благодарности волонтерам и участника кампании, Шульц заявил об "окончании сотрудничества с ХДС/ХСС с сегодняшнего вечера".

Под овации собравшихся он заявил, что, как глава партии, готов организовать процесс перехода второй крупнейшей партии Германии в стан оппозиции. Его слова о том, что победа правой "Альтернативы для Германии" "особенно беспокоит" социал-демократов, утонули в дружном вопле поддержки – Шульц точно обозначил "болевую точку" однопартийцев.

Надежды на будущее



"Это было тяжкое поражение. Явное нежелание продолжения "большой коалиции". Катастрофические результаты в связи с ситуацией вокруг "Альтернативы для Германии". Поэтому то, что СДПГ сейчас решила возглавить оппозицию и не оставлять это место для "Альтернативы для Германии", может стать первым большим шагом к обновлению партии", - заявил РИА Новости гость избирательного штаба СДПГ Хайко Кретчмер.

Он добавил, что в будущее правительство должны войти партии "нового большинства", к которому СДПГ не относится. Успешному выступлению эсдеков препятствовали "многочисленные причины", в том числе и то, что "СДПГ не смогла сфокусироваться на вопросах, которые интересуют людей, не смогла провести эффективную кампанию, ограниченно ответила на вопросы новой повестки, к примеру, связанные с дигитализацией", считает Кретчмер. Он возложил "главную надежду" на будущее политическое обновление партии.

"Это очень горький час для немецкой демократии, потому что я никогда не представлял себе, что доживу до часа, кода правые экстремисты вновь войдут в немецкий бундестаг. Это очень плохо. Я считаю, это произошло, потому что СДПГ не удалось реализовать собственную концепцию. Сейчас есть шанс выработать новую концепцию, потому что мы видим, что ХДС не пойдет на изменение причин наших проблем, а маленькие партии самостоятельно не могут с этим справиться", - заявил РИА Новости гость избирательного штаба СДПГ, немецкий актер театра и кино Аксель Папе.

"ХДС как сильнейшая партия по итогам выборов несет ответственность за то, чтобы предложить новые варианты правящей коалиции. Для социал-демократов это тяжелое разочарование. Их успешная работа в большой коалиции не была вознаграждена, успехи правительства засчитаны только ее главе", - заявил РИА Новости член СДПГ, бывший заместитель главы бюро комиссара ЕС по экономике и финансам Герхард Шталь.

Он добавил, что в качестве позитивного итога выборов необходимо констатировать, что "в Германии существует стабильная демократия, так как 85% избирателей не поддержали право-ориентированные партии вроде "Альтернативы для Германии". Он назвал "правильным выводом, сделанным на основании итогов этих выборов", решение Шульца об уходе СДПГ в оппозицию.