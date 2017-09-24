СДПГ займет жесткую позицию в отношении возможной коалиции "Ямайка"

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что он и его сторонники будут занимать жесткую позицию по отношению к возможному будущему коалиционному правительству.

"Мы будем в жесткой оппозиции к правительству коалиции "Ямайка", если она сложится", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" (AfD) — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Таким образом ни одна из партий не набрала более 50%, необходимых для самостоятельного формирования правительства и предстоят переговоры о коалиции. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию. С учетом этого наиболее вероятной выглядит коалиция ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых", которая по партийным цветам совпадает с расцветкой флага Ямайки.