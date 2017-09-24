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Альтернатива для Меркель: "третья сила" потеснила коалицию в бундестаге

Сюжет:
Выборы в Германии (75)
22:0924.09.2017
(обновлено: 22:13 24.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Германии прошли парламентские выборы, ведется подсчет голосов. По данным exit poll телеканала ARD, ни одна из партий не набрала достаточно голосов, чтобы получить большинство в бундестаге.

Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN
Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Германии

В общей сложности в выборах бундестага 19 созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент составил 5%. По партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

Всего, по предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, получает 20%. У "Альтернативы для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,5% голосов, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Победа Меркель

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Политолог не исключил внеочередные выборы в бундестаг через один-два года
По словам канцлера Ангелы Меркель, ее партийный блок ХДС/ХСС намерен формировать правительство. Свой блок она назвала сильнейшей партией, отметив, однако, что в ХДС/ХСС рассчитывали на более благоприятный для себя исход выборов. 

Вместе с тем Меркель не назвала возможных коалиционных партнеров, ограничившись замечанием, что намерена обсудить этот вопрос с другими партиями "в спокойном режиме".

Поражение Шульца

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: Меркель предстоят самые сложные в ее карьере переговоры о коалиции
Лидер Социал-демократической партии Германии признал поражение на выборах в Бундестаг. "Сегодня тяжелый и горький день для немецкой социал-демократии", - сказал он, выступая перед сторонниками в штаб-квартире партии.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не намерена участвовать в коалиции и, таким образом, будет представлять оппозицию. "Я вижу наше место только в оппозиции", - сказал он в эфире телеканала ARD. Позднее лидер СДПГ Шульц подтвердил, что партия не примет участия в коалиции.

"Альтернатива для Германии" в оппозиции

Сторонники партии Альтернатива для Германии во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Martin Schutt
В "Альтернативе для Германии" рассказали об "охоте" на правительство
Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), по данным exit poll, впервые проходит в бундестаг. Сопредседатель партии Йорг Мойтен в эфире телеканала ARD заявил об успехе. "Мы практически втрое увеличили число наших голосов... Мы ставили цель стать третьей силой, мы, очевидно, стали третьей силой", - сказал он.

По словам Мойтена, "Альтернатива для Германии" намерена представлять в бундестаге "конструктивную, гражданскую, консервативную" оппозицию. Вице-председатель партии Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство.

"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия набрала 4,7% голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.

"Зеленые" и СвДП готовы к коалиции

Сторонники партии канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХДС/ХСС по итогам выборов получит в бундестаге 220 мест
Партия "Зеленых" готова вести с блоком ХДС/ХСС переговоры о создании коалиции, заявил ее представитель, премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман.

Вместе с тем, он отметил, что в вопросе о создании коалиции инициатива на стороне лидера ХДС/ХСС Ангелы Меркель, и вести с ней переговоры будет нелегко. "Здесь мы не разыгрывающий игрок, им является прежняя и новая канцлер", - сказал Кречман в эфире телеканала ARD.

Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер дал понять, что его партия также не собирается отказываться от коалиционных переговоров.

Левые довольны

Выступая перед сторонниками "Левых" в штабе партии, ее лидер Сара Вагенкнехт заявила о том, что довольна результатом на выборах. Она напомнила, что за всю историю "Левых" этой партии лишь раз удалось набрать больше голосов избирателей. "Это успех", - подчеркнула Вагенкнехт.

Недовольство "Альтернативой"

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Западный Берлин выбирает ведущие партии, восточный - оппозиционные
Канцлер Ангела Меркель назвала попадание правой "Альтернативы для Германии" в бундестаг "большим вызовом". "Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей AfD, решив проблемы, вняв их тревогам и частично страхам, но прежде всего - с помощью хорошей политики", - заявила она.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц, выступая в штаб-квартире партии перед сторонниками, также выразил обеспокоенность успехами "Альтернативы для Германии". "Впервые фракция крайне правой партии окажется в немецком бундестаге", - отметил он.

Итог не стал сюрпризом

Ангела Меркель с мужем направлется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Экзит-полл: блок Меркель не набрал большинства для формирования кабмина
Интриги на выборах в бундестаг не было изначально, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Выборы, по его словам, стали "вотумом доверия" Ангеле Меркель, серьезных изменений в отношениях России и Германии ждать не стоит. Ожидаемыми результаты exit poll назвал и зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа (СР).

Заместитель руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова отметила, что после выборов Меркель придется вести очень сложные коалиционные переговоры. "Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее", - заявила она РИА Новости. Во многом это обусловлено тем, что "Альтернатива для Германии" спутала карты всем партиям, оттянув голоса на себя, подчеркнула Тимошенкова.

Официальное подведение итогов голосования будет отображаться в онлайн-режиме на сайте федерального избирательного комитета Германии. Окончательная картина результатов выборов в общих чертах станет известна утром в понедельник, 25 сентября.

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