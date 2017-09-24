Альтернатива для Меркель: "третья сила" потеснила коалицию в бундестаге

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Германии прошли парламентские выборы, ведется подсчет голосов. По данным exit poll телеканала ARD, ни одна из партий не набрала достаточно голосов, чтобы получить большинство в бундестаге.
В общей сложности в выборах бундестага 19 созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент составил 5%. По партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
Всего, по предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, получает 20%. У "Альтернативы для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,5% голосов, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.
Победа Меркель
Вместе с тем Меркель не назвала возможных коалиционных партнеров, ограничившись замечанием, что намерена обсудить этот вопрос с другими партиями "в спокойном режиме".
Поражение Шульца
Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не намерена участвовать в коалиции и, таким образом, будет представлять оппозицию. "Я вижу наше место только в оппозиции", - сказал он в эфире телеканала ARD. Позднее лидер СДПГ Шульц подтвердил, что партия не примет участия в коалиции.
"Альтернатива для Германии" в оппозиции
По словам Мойтена, "Альтернатива для Германии" намерена представлять в бундестаге "конструктивную, гражданскую, консервативную" оппозицию. Вице-председатель партии Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство.
"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия набрала 4,7% голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.
"Зеленые" и СвДП готовы к коалиции
Вместе с тем, он отметил, что в вопросе о создании коалиции инициатива на стороне лидера ХДС/ХСС Ангелы Меркель, и вести с ней переговоры будет нелегко. "Здесь мы не разыгрывающий игрок, им является прежняя и новая канцлер", - сказал Кречман в эфире телеканала ARD.
Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер дал понять, что его партия также не собирается отказываться от коалиционных переговоров.
Левые довольны
Выступая перед сторонниками "Левых" в штабе партии, ее лидер Сара Вагенкнехт заявила о том, что довольна результатом на выборах. Она напомнила, что за всю историю "Левых" этой партии лишь раз удалось набрать больше голосов избирателей. "Это успех", - подчеркнула Вагенкнехт.
Недовольство "Альтернативой"
Лидер социал-демократов Мартин Шульц, выступая в штаб-квартире партии перед сторонниками, также выразил обеспокоенность успехами "Альтернативы для Германии". "Впервые фракция крайне правой партии окажется в немецком бундестаге", - отметил он.
Итог не стал сюрпризом
Заместитель руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова отметила, что после выборов Меркель придется вести очень сложные коалиционные переговоры. "Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее", - заявила она РИА Новости. Во многом это обусловлено тем, что "Альтернатива для Германии" спутала карты всем партиям, оттянув голоса на себя, подчеркнула Тимошенкова.
Официальное подведение итогов голосования будет отображаться в онлайн-режиме на сайте федерального избирательного комитета Германии. Окончательная картина результатов выборов в общих чертах станет известна утром в понедельник, 25 сентября.