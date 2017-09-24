Политолог не исключил внеочередные выборы в бундестаг через один-два года

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. В Германии не исключены новые, внеочередные парламентские выборы, так как правящая коалиция, которая сейчас вырисовывается, может оказаться непрочной, считает германский политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар.

После состоявшихся в воскресенье выборов в бундестаг канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство. По данным телеканала ZDF, союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) - единственная из ожидавшихся коалиций, которая получит большинство в бундестаге после решения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уйти в оппозицию.

"Я думаю, все идет к тому, что в Германии появится коалиция из трех партий, так называемая "Ямайка": христианские демократы, либералы и "Зеленые". Как это будет функционировать на федеральном уровне, очень трудно сказать. Мне кажется, что это невозможно, но другого варианта создать в Германии дееспособное правительство нет. И можно уже осторожно предположить, что все-таки придется через год-два заново выбирать парламент, чтобы создать более прочное правительство", - заявил Рар РИА Новости.

По словам политолога, победителями выборов-2017 стали маленькие партии. "В первую очередь, "Альтернатива для Германии", которая получает очень значимый результат, больше, чем многие предполагали (13% голосов). Завтра все основные СМИ будут писать, что Германия уходит направо", - сказал он.

Рар отметил, что СДПГ после такого "исторического провала на выборах" не сможет больше оставаться младшим партнером лидера ХДС/ХСС Ангелы Меркель.

"Стабильности этот результат Германии не дал. Действительно, Европа будет с опаской смотреть на эти результаты немецких выборов. Меркель выиграла, но потеряла семь процентов по сравнению с результатов четыре года тому назад. После такого результата ей трудно будет выступать и говорить, что она по-прежнему единственный лидер западного либерального мира. К ней очень много вопросов в собственной стране", - сказал Рар.

Политолог подчеркнул, что христианские демократы и социал-демократы теряют статус народной партии, и им придется очень многое сделать, чтобы вернуть доверие избирателей. Он также отметил, что результат немецких выборов отражает общий кризис всей Европы. "Это усиление правых популистов, это исчезновение или резкое ослабление самых устоявшихся партий. Во Франции это произошло. Это поиск новой идеи, которая может объединить европейцев экономически и по другим вопросам", - заключил Рар.