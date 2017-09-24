При стрельбе в церкви в Теннесси погиб человек, восемь ранены

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Один человек погиб, восемь ранены при стрельбе в церкви в американском штате Теннесси, сообщил в эфире телеканала NBC представитель местной пожарной охраны Джозеф Плезант.
По его словам, подтверждена гибель одного человека, среди раненых оказался и сам стрелявший.
Стрельба произошла в церкви в городе Антиок — пригороде Нэшвилла. Мотивы стрелявшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе задержан.
Reported shooting at Burnette Chapel Church of Christ on Pin Hook Rd. in Antioch. pic.twitter.com/Gyak0jEDRZ— FoxNashville (@FOXNashville) 24 сентября 2017 г.