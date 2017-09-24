Меркель назвала "вызовом" приход в Бундестаг "Альтернативы для Германии"

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентбяря 2017

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентбяря 2017

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что приход правой "Альтернативы для Германии" (AfD)в Бундестаг является большим вызовом, и блок ХДС/ХСС намерен отвоевать голоса избирателей, проголосовавших за AfD.

"Конечно, перед нами большой вызов – приход "Альтернативы для Германии" в немецкий бундестаг. Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей AfD, решив проблемы, вняв их тревогам и частично страхам, но прежде всего – с помощью хорошей политики", - заявила Меркель.