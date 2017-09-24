В Теннесси задержали подозреваемого в причастности к стрельбе в церкви

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в Теннесси, сообщил ранее местный телеканал WKRN со ссылкой на пожарных и полицию. По его данным, стрельба произошла в церкви в Антиоке, пригороде Нэшвилла.

Представители полиции Нэшвилла в настоящее время недоступны для комментариев.

Reported shooting at Burnette Chapel Church of Christ on Pin Hook Rd. in Antioch. pic.twitter.com/Gyak0jEDRZ — FoxNashville (@FOXNashville) 24 сентября 2017 г.

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