Молдавские социалисты предлагают перейти к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 24 сен – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии выдвинула инициативу о переходе к президентской форме правления, сказано в принятой на митингах в поддержку лидера республики Игоря Додона резолюции, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В конце июля Конституционный суд Молдавии признал неконституционным декрет Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума. Молдавский лидер республики планировал вынести на референдум вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. В воскресенье в трех городах страны прошли митинги в поддержку молдавского лидера и его инициатив. Манифестации организованы Партией социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон.

"Исходя из того, что президент республики является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Партия социалистов выдвигает инициативу о переходе к президентской форме правления. Учитывая, что правящий режим отказывает народу Молдавии в выражении своего мнения посредством референдума, единственный способ волеизъявления народа – досрочные парламентские выборы", — зачитал депутат-социалист Влад Батрынча текст резолюции митингов, которые прошли в нескольких городах республики в воскресенье.

В ней также сказано, что "начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения президента страны функцией исполнительной власти в Молдавии". Как отметил Батрынча, в рамках этой кампании представители Партии социалистов войдут в каждый дом, предоставляя возможность каждому жителю страны высказать свое мнение о том, кто должен управлять страной.

"Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан, обладающих избирательным правом. В случае попыток отстранения президента страны от должности или силового решения приднестровского конфликта президент созовет на великое национальное собрание весь народ. Мы последуем его призыву и прибудем в Кишинев ради окончательного избавления от этого режима. Узурпация не пройдет", — указано в документе.

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона — с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. В Молдавии парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.