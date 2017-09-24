Израильские власти ожидают в октябре визита Сергея Шойгу

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Израильские власти ожидают в октябре визита министра обороны России Сергея Шойгу и собираются обсудить с ним вопросы региональной повестки, включая проблематику Сирии и Ирана, сказал РИА Новости источник в военном ведомстве Израиля.

"В следующем месяце планируется визит Шойгу", — сказал собеседник агентства.

Ожидаемыми темами для переговоров он назвал "Иран, Сирию и "Хезболлах".

В соседней Сирии Израиль пытается, в том числе силовыми средствами, не допустить роста влияния Ирана и укрепления проиранского движения ливанских шиитов "Хезболлах", добиваясь в этом понимания России, с которой наладил механизм коммуникаций во избежание случайных столкновений между войсками обеих стран.