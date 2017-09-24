Прилетевшие на Курилы чартером японцы хотят в следующий раз плыть морем

НАКАСИБЭЦУ, 24 сен — РИА Новости. Участники перелета из Японии на южные Курилы жаловались на плохое самочувствие и хотели бы в следующий раз плыть морем, сообщили РИА Новости источники в авиакомпании "Аврора", чей самолет вылетел накануне чартерным рейсом с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп с группой бывших жителей этих островов.

"Многим из них было плохо, они жаловались и говорили, что хотят лучше плавать морем", — сообщили сотрудники авиакомпании, пожелав остаться неназванными.

Накануне из Накасибэцу самолет "Авроры" доставил группу из 70 японцев, в основном очень преклонного возраста, на Кунашир, где бывшие жители островов разделились, и часть группы отправилась на Итуруп. Из-за непогоды самолет не смог вернуться на Кунашир в тот же день, чтобы забрать остальных, и вернуться в Японию, и был перенаправлен в Южно-Сахалинск.

Чтобы забрать группу японцев с Кунашира, в том числе заместителя главы МИД Японии Кадзуюки Наканэ, самолет должен сесть на Кунашире и потом вернуться в Накасибэцу, если позволит погода. Если нет, то рассматривается возможность их возвращения морским путем.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.

Таких поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на передвижение морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран достигли договоренности о предоставлении японцам возможности посещать острова без виз самолетом.

Первая попытка была предпринята в июне этого года, когда несколько дней собранная во всей Японии группа бывших жителей южных Курил и их родственников ждала погоды перед вылетом из Накасибэцу, но так и не дождалась. Полет был перенесен и состоялся 23 сентября. Однако снова не без осложнений.