В Донецкой области увеличили группы по расследованию пожара на складе

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Дополнительные следственно-оперативные группы созданы для расследования пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
"По распоряжению руководства полиции Донецкой области для досудебного расследования сформированы дополнительные следственно-оперативные группы, в которые будут входить следователи областного главка и работники военной прокуратуры. В их задачи входит тщательное обследование места происшествия и установления всех обстоятельств пожара и последующей детонации", — говорится в сообщении.
По данным полиции, предварительно факт пожара и взрыва боеприпасов квалифицированы по статье "умышленно уничтожение или повреждение имущества".