В Донецкой области увеличили группы по расследованию пожара на складе

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Дополнительные следственно-оперативные группы созданы для расследования пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.

"По распоряжению руководства полиции Донецкой области для досудебного расследования сформированы дополнительные следственно-оперативные группы, в которые будут входить следователи областного главка и работники военной прокуратуры. В их задачи входит тщательное обследование места происшествия и установления всех обстоятельств пожара и последующей детонации", — говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительно факт пожара и взрыва боеприпасов квалифицированы по статье "умышленно уничтожение или повреждение имущества".