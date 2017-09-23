В Киеве подтвердили гибель двух украинцев в авиакатастрофе в Греции

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о гибели двоих украинцев в авиакатастрофе в Греции, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.
"Информация подтверждается", — цитирует информацию департамента украинское агентство УНН.
Как сообщили в ведомстве, глава полиции города Комотини предоставил данные, что тела погибших в авиакатастрофе украинцев найдены, их транспортировали в морг. В субботу ожидается проведение необходимых процедур для оформления документов.