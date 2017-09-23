В Киеве подтвердили гибель двух украинцев в авиакатастрофе в Греции

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о гибели двоих украинцев в авиакатастрофе в Греции, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

Ранее Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом.

"Информация подтверждается", — цитирует информацию департамента украинское агентство УНН.

Как сообщили в ведомстве, глава полиции города Комотини предоставил данные, что тела погибших в авиакатастрофе украинцев найдены, их транспортировали в морг. В субботу ожидается проведение необходимых процедур для оформления документов.