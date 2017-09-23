На Украине заявили о попытке пранкера разыграть Госдеп от имени Турчинова

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Пранкер от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова пытался связаться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщила в субботу пресс-служба секретаря СНБО.

"Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом", — говорится в сообщении на сайте секретаря СНБО.

По данным ведомства, в последнее время подобные провокации со стороны пранкеров участились. "Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене", — добавили в пресс-службе.

В августе пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с гендиректором украинского предприятия "Южмаш" Сергеем Войтом от имени секретаря СНБО Украины. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт в разговоре допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.